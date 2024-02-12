ARUCAD lise öğrencilerine yönelik “Atölyeler Haftası” gerçekleştirdi

ARUCAD Atölyeler Haftasında lise öğrencileri, "Portfolyo hazırlık, oyun tasarımıyla eğitim, video kolaj, tuval üzerine rölyef uygulaması, mimarlık ve peyzaj tasarımı, fotoğraf çekimi ve düzenleme, deneysel görsel hikaye anlatımı, sinemada görsel efektler ve hareket ile oyunlar" gibi birçok farklı alanda ücretsiz eğitim alma fırsatı buldu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lise öğrencilerine yönelik düzenlediği ve üç günlük programdan oluşan 4. Atölyeler Haftası gerçekleştirdi.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, lise öğrencilerinin yoğun katılımıyla tamamlanan atölye çalışmalarında, 9 kurs ve 12 atölye yer aldı.

Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları sanata teşvik etmek amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları bu yıl, 7-8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşti.

ARUCAD Atölyeler Haftasında lise öğrencileri, "Portfolyo hazırlık, oyun tasarımıyla eğitim, video kolaj, tuval üzerine rölyef uygulaması, mimarlık ve peyzaj tasarımı, fotoğraf çekimi ve düzenleme, deneysel görsel hikaye anlatımı, sinemada görsel efektler ve hareket ile oyunlar" gibi birçok farklı alanda ücretsiz eğitim alma fırsatı buldu.

Tüm gün boyunca devam eden kurs ve atölye çalışmaları ile öğrenciler, ARUCAD’ın atölye, stüdyo ve laboratuvar olanaklarını yerinde deneyimledi.

Öğrenciler, sabah gerçekleşen kurs programlarının haricinde öğleden sonraki iki saatlik atölye çalışmalarında uygulamalar yaptı.

Tişört baskı, cam füzyon, eskiz çizimi, ses yürüyüşü, stencil, graffiti, cebimdeki sinema ve mekan tasarımı gibi yaratıcı atölye çalışmaları ile sanat ve tasarım sürecini farklı sanat disiplinlerinde deneyimledi.

Üç günlük programın ardından kurslara katılan tüm öğrencilere sertifika verildi.

