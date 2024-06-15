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Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetti

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Eğitim camiası bir çınarını daha kaybetti
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Kıbrıs Türk Halkı’nın eğitiminin önde gelen neferlerinden bir çınarı daha kaybettik.
Aslen Baf’ın Falya(Gökçebel) doğumlu olup uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşamınısürdüren Kıbrıs Türk Halkı’nın eğitiminin önde gelen neferlerinden olan ve eğitim camiasının birçok alanında görev yapan Esat Hilmi İşcan 99 yaşında hayatını kaybetti.
Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün kayınbabası olan Esat Hilmi İşcan, eğitim alanında gerek eğitimci olarak gerekse araştırmacı olarak hizmetlerde bulunmuştu.
Esat Hilmi İşcan’ın cenazesi 17 Haziran Pazartesi günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.


 
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