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İspanya, Hırvatlar'ın fişini ilk devrede çekti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya, Hırvatistan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

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İspanya, Hırvatlar'ın fişini ilk devrede çekti
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EURO 2024 B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

İspanya, 29. dakikada Alvaro Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45. dakikada Daniel Carvajal'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

İspanya, B Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise 19 Haziran Çarşamba günü Arnavutluk ile kozlarını paylaşacak.

İspanya, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası maçının ilk yarısında üç gol attı

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL 29. dakikada İspanya, ilk golünü kaydetti. Fabian Ruiz'in orta yuvarlaktan gönderdiği pasla savunmanın arkasına hareketlenen ve ceza sahasına giren kaptan Alvaro Morata, kaleci Dominik Livakovic'in yanından yerden bir vuruşla golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL 32. dakikada İspanyollar farkı ikiye çıkardı. Hırvat savunma oyuncuları, sağ kanatta Yamal'ı durdurmakta zorlandı. Yaptığı koşuyla savunmanın dengesini bozan Yamal, pasını Pedri'ye çıkardı. Pedri'nin bekletmeden pasında topla buluşan Fabian Ruiz, rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girdi. Ruiz, sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

GOL 45+2. dakikada İspanya, 3. golü kaydetti. Kısa paslarla kullanılan köşe vuruşunda Dani Carvajal, Yamal'ın sağ kanattan ortaladığı topu kale sahası önünde yaptığı dokunuşla filelere gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.

Fabian Ruiz'in bir gol ve bir asistle ön plana çıktığı mücadelenin ilk yarısı, İspanya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede fazla risk almayan ve skor üstünlüğünü korumaya çalışan İspanya, Hırvatistan hücumlarını savuşturmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında sakatlık yaşayan takımın önemli isimlerinden Morata, değişiklik istedi ve 67. dakikada önlem olarak oyundan alındı.

55. dakikada Hırvatistan, ceza sahasında son çizgiye inen Mateo Kovacic'in çevirdiği topta yaşanan karambolde gole yaklaştı. Bu pozisyonda Hırvatlar, önce Josip Stanisic, sonrasında Ante Budimir'in yaptığı vuruşlardan gol çıkaramadı.

80. dakikada Hırvatistan'ın bulduğu gol, VAR kararı sonucu geçerli sayılmadı. Topu ayağından çıkarmakta geciken kaleci Unai Simon, Lovro Majer'in baskısı sonucunda hata yaptı. Majer'in pasında topla buluşan Bruno Petkovic, Rodri'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Simon, Petkovic'in penaltısını kurtardı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Perisic'in yerden pasında Petkovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda Perisic'in ceza sahasına penaltı vuruşundan önce girdiği tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan İspanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

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Etiketler; #İspanya #Hırvatistan #Euro 2024
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