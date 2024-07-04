Dipkarpaz, Şahsenem ablasına ağlıyor

Ülkemizin en doğusundaki yerleşim yeri olan Dipkarpaz sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Dipkarpaz köyü sakinlerinden sevilen çınar Şahsenem Seyhan dün hayata gözlerini yumdu.

Seyhan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Dipkarpaz Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dipkarpaz Kabristanlığı’na defnedildi.

