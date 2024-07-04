Mert Demir, İskele konserinde müzikseverlerle buluştu

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde 1,5 saat sahnede kalan Demir’e hayranları da eşlik etti.
-Selçuk Balcı yarın, Simge Sağın 7 Temmuz’da İskele’de
Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Selçuk Balcı yarın saat 21.30’da İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde Karadenizliler Gecesi’nde sahne alacak. Festivalin kapanış konserini ise 7 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda Simge Sağın verecek.
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