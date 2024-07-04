Mert Demir, İskele konserinde müzikseverlerle buluştu

52. Geleneksel İskele Festivali'nde. Türkiye’de son dönemin en iyi çıkış yapan erkek şarkıcılarından biri olan Mert Demir, sahne aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde 1,5 saat sahnede kalan Demir’e hayranları da eşlik etti.

-Selçuk Balcı yarın, Simge Sağın 7 Temmuz’da İskele’de

Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Selçuk Balcı yarın saat 21.30’da İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde Karadenizliler Gecesi’nde sahne alacak. Festivalin kapanış konserini ise 7 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda Simge Sağın verecek.

