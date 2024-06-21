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Dayı ailesi çınarına ağlıyor

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Dayı ailesi çınarına ağlıyor
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Ağırdağ köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen Belediyesi’ne bağlı Ağırdağ köyü sakilerinden sevilen sima Münevver Dayı dün vefat etti.
Dayı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Ağırdağ Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ağırdağ Mezarlığı’na defnedildi.
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