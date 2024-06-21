Alsancak'ta seyir halindeki araç kül oldu

Girne Alsancak'ta öğle saatlerinde meydana gelen yangında, BMW marka bir araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın arabanın motor kısmından başladı ve kısa sürede tüm araca yayıldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı, ancak araç tamamen yanarak kül oldu.Olay sırasında araçta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ancak teknik bir arızadan kaynaklanabileceği düşünülüyor.Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Aracın sahibi olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak, yangının çevredeki diğer araçlara ve yapılara sıçramaması sağlandı.