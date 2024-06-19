Civisilli ailesi çınarına ağlıyor

İskele sevilen, sayılan bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka doğumlu olan İskele'nin sevilen eski esnaflarından, Hasan Civisilli bugün ani rahatsızlık sonucunda vefat etti.
Civisilli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın İskele'de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
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