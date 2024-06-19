banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
31 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
37 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
40 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
203 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
66 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
38 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
34 0
banner1032

DAÜ’den görme engelli çocuklara özel pizza yapımı atölyesi

banner1020

banner974
DAÜ’den görme engelli çocuklara özel pizza yapımı atölyesi
banner971
 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu öğrencilerine özel pizza yapımı atölyesi düzenlendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu etkinlik, Lefkoşa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’nda gerçekleşti.
DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen atölyede, görme engelli çocuklar DAÜ’lü öğrencilerle pizza yapıp, yaptıkları pizzaları yedi.
DAÜ TDM adına bilgi veren Merkez Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, olanakları çerçevesinde, Lefkoşa Belediyesi ve Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu ile iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, projelerine katkı koyan herkese teşekkür etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.