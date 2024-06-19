DAÜ’den görme engelli çocuklara özel pizza yapımı atölyesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu öğrencilerine özel pizza yapımı atölyesi düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu etkinlik, Lefkoşa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’nda gerçekleşti.

DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen atölyede, görme engelli çocuklar DAÜ’lü öğrencilerle pizza yapıp, yaptıkları pizzaları yedi.

DAÜ TDM adına bilgi veren Merkez Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, olanakları çerçevesinde, Lefkoşa Belediyesi ve Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu ile iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, projelerine katkı koyan herkese teşekkür etti.

