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Belgin Nuri sevenlerini üzdü

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Belgin Nuri sevenlerini üzdü
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden sevilen sima Belgin Nuri, bugün vefat etti.
Nuri’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
 
 
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