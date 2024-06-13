Futbolda MHK’nın yeni başkanı Abdullah Özsusuzlu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda Merkez Hakem Kurulu(MHK) başkanlığı görevini iade eden Sadık Özbilgehan görevini Abdullah Özsusuzlu’ya devretti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile biraraya gelen Özbilgehan ve Özsusuzlu fikir alışverişinde bulunarak yeni dönemde yapılacaklarla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

KTFF Başkanı Sertoğlu, Özbilgehan’a 14 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür ederken, yeni MHK başkanı Abdullah Özsusuzlu’ya da yeni görevinde başarılar diledi.