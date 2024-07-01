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Baba, oğlunun acı haberine dayanamadı

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Baba, oğlunun acı haberine dayanamadı
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Girne'de bugün erken saatlerde hayatını kaybeden Girne sakini 25 yaşındaki Berkay Yayla’nın ardından babası Halil Yayla da yaşamını yitirdi.
Halil Yayla, oğlu Berkay’ın acı haberini duymasının ardından Türkiye’de kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
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