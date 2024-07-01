46. Güzelyurt Portakal Festivali sona erdi

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Irmak Arıcı, Festival kapsamında Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecede festivale katkı koyan Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı, Gadara Medya Sahibi Turgut Ergel, Lefke Haber ve Mustafa Şenal, Adworks Medya Yönetmeni Eray Gündoğmuş ile Sunucu Hüseyin Kral’a teşekkür plaketi takdim etti.
Özçınar konser arasında sanatçıya çiçek takdim ederek, 46. Güzelyurt Portakal Festival’ine katkı koyanlara teşekkür etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.