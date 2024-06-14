Andaç ailesi çınarına ağlıyor

Aslen Limasollu olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Andaç ailesinin çınarı Seniha Andaç bugün vefat etti.

Andaç’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

