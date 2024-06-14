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Evkaf İyilik Gönüllüleri, çocukları sevindirdi

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Evkaf İyilik Gönüllüleri, çocukları sevindirdi
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) çatısı altında faaliyet gösteren Evkaf İyilik Gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukları da unutmadı.

İyilik Gönüllüleri çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılayarak, küçük yüzlerde büyük tebessümün oluşmasına vesile oldu. Ayrıca, yeni kıyafetlerine kavuşan çocukların saç kesimi de yapılarak bayram hazırlıkları tamamlandı.

Yaptığı çalışmalarla geleneklerimizi sürdürmeye devam eden İyilik Gönüllüleri, her geçen gün daha fazla ihtiyaçlı çocuğa ulaşmakta ve 453 yıllık iyilik medeniyetini yaşatmaya devam ediyor.


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