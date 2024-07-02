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Akova, bir çınarını daha kaybetti

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Akova, bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Akova sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi köylerinden Akova köyü sakinlerinden olan sevilen çınarlarından Erdoğan Vudalı bugün vefat etti.
Merhumun cenazesi Perşembe günü Akova Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akova Kabrstanlığı’na defnedilecek.
 
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