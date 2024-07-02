Blueway, deniz kaplumbağalarını koruma amaçlı desteklerine devam ediyor

Blueway Holding Ltd.’in geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) ile imzaladığı işbirliği kapsamında sahillerdeki kaplumbağa yuvalarının korunması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Blueway’e bağlı şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımını somut adımlara dönüştürdüğü Greenway çatı oluşumu ile 6 yıl boyunca Akdeniz köyü sahilinde bulunan “Secret” olarak adlandırılan koy boyunca temizlik çalışmaları “Akdeniz’de Yeni Bir Yuva” projesi kapsamında yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde söz konusu bölgenin sahil temizliği Blueway çalışanları tarafından ikinci kez gerçekleştirildi. Toplamda 209 kilo plastiğin toplandığı sahil temizliği ile yumurtalama sezonuna hazırlık yapıldı.Etkinlik sırasında ayrıca, Caretta Caretta kaplumbağalarının yaşam ve yumurtlama alanlarına geçtiğimiz yıl Blueway Holding Ltd’nin Greenway oluşumu sponsorluğunda, kaplumbağa yuvalarını koruma amaçlı üretilip yerleştirilen 200 adet özel dome kafeslerin gözlem ve kontrolleri de yapıldı.Blueway’in “Akdeniz’de Yeni Bir Yuva” adını verdiği proje hakkında konuşan Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sürdürülebilirlik bilinci ve vizyonu ile katma değer yaratmak için çalışıyoruz. Önemli çalışmalar yapan ve uluslararası itibara sahip olan SPOT ile geçtiğimiz yıldan itibaren yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında, ülkemizin sembolleri olarak bilinen deniz kaplumbağalarını koruma amacıyla yürütülen projelere destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarının en önemli kısmı olan yuvaların tespit edilip, kafeslenmesi ile yuvayı dışarıdan gelebilecek tehditlerden korumak mümkün olabiliyor. Sahil temizliği; kaplumbağa yavrularının denize engelsiz bir şekilde ulaşması için büyük öneme sahip. Tıpkı evlerimiz gibi sahillerimizin temizliğine de özen göstermemizin bir görev olduğunun farkındayız. Sahil temizliğinin yanı sıra, geçtiğimiz yıl sponsor olarak ürettirdiğimiz 200 adet özel kafes ile yaratılmış olan bir nevi küçük bir kaplumbağa kasabasını yeniden görmekten de çok mutlu olduk. Ağustos ayında yavruların Akdeniz ile ilk tanışma anlarına ikinci kez tanık olmak için sabırsızlanıyoruz. Blueway Holding olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın çatı oluşumu Greenway ile bütünsel bir yaklaşım ve eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmeye, ülkemizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.