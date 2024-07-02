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19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu denizde hayatını kaybetti

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Çatalköy’de kıyıdan 500 metre deniz içerisinde tekneden denize dalış yaptıktan sonra hareketsiz olarak tespit edilen 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

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19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu denizde hayatını kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında, Çatalköy'de kıyıdan 500 metre deniz içinde Karşıyaka’da sakin Ahmet Deniz Tabakoğlu (E-19), arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra, arkadaşı tarafından denizde hareketsiz olarak tespit edildi.
Kıyıya çıkarılıp, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Tabakoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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