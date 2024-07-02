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Omurga kırıkları bulunan Mert Yunus Kılınç'a, YDÜ Hastanesi'nde başarılı ameliyat

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Omurga kırıkları bulunan Mert Yunus Kılınç'a, YDÜ Hastanesi'nde başarılı ameliyat
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Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi olarak bilinen mevkide meydana gelen trafik kazasında 10 metrelik hendeğe düşen araçta ağır yaralanan ve omurga kırıkları bulunan araç sürücüsü Mert Yunus Kılınç, Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edildi.
Tüm vücudunda travmaya bağlı yara ve kırıklar nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde takip edilen Mert Yunus Kılınç, omurgada oluşan kırıkların cerrahisi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’ne sevk edildi.
Sırt omurlarında (T3-T5) kırık teşhisi konulan hastanın operasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğa Gürkanlar başkanlığında, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Bülent Barış Güven ve geniş bir sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Doğa Gürkanlar: “Hastamızın kısa sürede yürümesini bekliyoruz.”
Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğa Gürkanlar, gerçekleştirilen ameliyatta vida ve metal çubuklar kullanarak hastaya boyun ve sırt omurlarını içeren stabilizasyon ve dekompresyon (omurilik üzerindeki baskının kaldırılması) işlemi gerçekleştirildiğini ifade ederek, ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın kısa sürede yürümeye başlamasını beklediklerini söyledi.
Prof. Dr. Doğa Gürkanlar, ameliyat sonrası durumu stabil ve bilinci açık olan hastanın tedavisinin, 2 günlük yoğun bakım izleminin ardından, yataklı serviste 1 hafta süre ile devam edeceğini belirtti.
Aracın 10 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düşmesi ile meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanmış, yaralılar ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
 
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