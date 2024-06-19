YDÜ Hazırlık okulu eğitmenlerinin eğitimleri sürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, dil eğitiminde değişen öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için eğitmen eğitimlerini sürdürüyor

Dil eğitimi, küreselleşen dünyada iletişim ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynuyor. Dünyanın 143 ülkesinden öğrencisi ile uluslararası bir eğitim ortamı sunan Yakın Doğu Üniversitesi’nde ihtiyaç duyan öğrencilerine dil eğitimi veren İngilizce Hazırlık Okulu da dil eğitiminde değişen öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu eğitmenleri, yetkinliklerini geliştirmek ve yeni eğitim yaklaşımlarını benimseyerek uygulamak amacı ile pek çokeğitime katılmaya devam ediyor.Bu kapsamda alınan eğitimlerin ilki Nisan ayında Berberoğlu Kitabevi ve Pearson iş birliği ile organize edilendijital ürünlerin eğitime entegre edilmesi konulu seminer oldu. Bu eğitimde materyal ve İngilizce dili sınavlarının dijitalleştirilmesi ve bu dijitalleşmenin eğitimciye kazandırdıkları aktarıldı. Eğitime katılan Aslı Kasabalı Günhan ve Leyli Rüstemova bu ürünlerin kullanımı konusunda bilgilendirildiler.

Takip eden bir diğer eğitim, İngilizce Hazırlık Okulu Müdür Yardımcısı Semra Özalev Parlak’ın Berberoğlu Kitabevi’nin desteği ileİngiltere’de katıldığı IATEFL eğitimi. Uluslararası İngilizce öğretmenleri birliği tarafından düzenlenen bu konferansta başta AI (yapay zeka), eğitimde eleştirel düşünme ve dil yeterliliği değerlendirme kriterlerindeki yenilikler olmak üzere çeşitli konulara değinildi.

Mayıs ayında Macmillan Education Yayınevi ve Deniz Plaza tarafından düzenlenen eğitime ise hedef belirleme, ders planlamave sınav hazırlama konularında bilgilerini pekiştirme amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okuludaha kalabalık bir ekip ile katıldı. Katılan ekipte bulunan Aslı Kasabalı Günhan, Leyli Rüstemova, Gulshan Achilova, Parisa Saam, Enes Altan, Mavlyuda Nurullayeva, Mahjabeen Hameed ve Sinem Sönmez alanın en deneyimli isimlerinden biri olan Dr.Esin Çağlayan’dan eğitim uygulamalarının etkisini artıracak bilgiler ve yönlendirmeler alarak bunların hazırlık okuluna entegre edilebilmesi için fikir alışverişinde bulundular.



