Potada U18 ligi , 26 Haziran’da başlıyor

U 18 Erkekler Ligi 26 Haziran çarşamba günü başlıyor.
İki grupta gerçekleşecek olan ligde takımlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.
Ligde A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer, Alsancak ve Ceasar Larnaka Gençler Birliği takımları yer alacak. B Grubu’nda ise Adaspor, Soyer Aksu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Spor Birliği takımları yer alıyor.
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