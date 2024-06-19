Potada U18 ligi , 26 Haziran’da başlıyor

U 18 Erkekler Ligi 26 Haziran çarşamba günü başlıyor.

İki grupta gerçekleşecek olan ligde takımlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Ligde A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer, Alsancak ve Ceasar Larnaka Gençler Birliği takımları yer alacak. B Grubu’nda ise Adaspor, Soyer Aksu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Spor Birliği takımları yer alıyor.

