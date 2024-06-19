banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
31 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
40 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
42 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
203 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
66 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
39 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
34 0
banner1032

Potada U18 ligi , 26 Haziran’da başlıyor

banner1020

banner974
Potada U18 ligi , 26 Haziran’da başlıyor
banner971
U 18 Erkekler Ligi 26 Haziran çarşamba günü başlıyor.
İki grupta gerçekleşecek olan ligde takımlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.
Ligde A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer, Alsancak ve Ceasar Larnaka Gençler Birliği takımları yer alacak. B Grubu’nda ise Adaspor, Soyer Aksu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Spor Birliği takımları yer alıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.