YDÜ, dünyanın en iyileri arasında

Times Higher Education’ın bugün açıkladığı ve 106 ülkeden 1,625 üniversitenin değerlendirildiği “2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim kalitesinde adını dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasına yazdırdı

Yakın Doğu Üniversitesi, “2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda; sanat ve toplumsal mirasın gelişmesine öncülük yaptığı çalışmalarıyla bölgesine, toplumuna ve dünyaya en fazla katkı sunan üniversitelerin sıralandığı “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde ise 77’inci sırada yer aldı!Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması” bugün açıklandı. Araştırma kapsamında geçen yıl 1,441 üniversite değerlendirilirken; bu yıl 106 ülkeden 1,625 üniversitenin, bulundukları bölgelerde ve dünya ölçeğinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development Goals-SDG) katkıları değerlendirildi. Araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi, “Eğitim Kalitesi”nde 46’ncı sırada yer alarak bu alanda adını dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasına yazdırdı.Üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki araştırmaları ile sanat ve toplumsal mirası güçlendiren çalışmalarının değerlendirildiği “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde ise Yakın Doğu Üniversitesi 77’inci sırada yer alarak bu kategoride de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında gösterildi.Times Higher Education’nın “2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development Goals-SDG) uyumlu olarak dünya üniversiteleri; aralarında “İyi İş ve Ekonomik Büyüme”, “Endüstri”, “Yenilik ve Altyapı”, “Azaltılmış Eşitsizlikler” “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar”, “Eğitim Kalitesi”, “Sağlık ve Refah”, “Hedefler İçin Ortaklıklar”, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” gibi toplam 17 kategoride değerlendirilerek sıralanıyor.Dünyanın en etkili üniversitelerinin sıralandığı çalışmada, Yakın Doğu Üniversitesi, genel sıralamada 401-600 bandında yer aldı. “Eğitim Kalitesi”nde dünya genelinde 46, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde 77’nci olan Yakın Doğu Üniversitesi; “Sağlık ve Refah” kategorisinde 301-400, “Hedefler İçin Ortaklıklar” kategorisinde ise 801-1000 bandında yer aldı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan “2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda somutlaşan başarısının; bilinçli, sistemli ve uzun vadeli bir vizyonun sonucu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi, gücünü bilimsel üretkenlikten alarak; bilim, teknoloji ve kültür sanat alanlarında toplumsal ilerlemeye öncülük etme vizyonu ile yoluna devam ediyor” ifadesini kullandı.Sürdürülebilirliğin ekonomiden çevreye, toplumsal ilerlemeden bilimsel üretime kadar en temel ve kilit kavram olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sürdürülebilir bir şekilde bilimsel üretkinliğimiz, imzamızı taşıyan projelerimiz ve kültür sanat alanındaki etkinliğimiz ile dünyanın geleceğine katkı sunarken bu gelecekte ülkemizin ve toplumumuzun sahip olduğu rolü güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Times Higher Education’ın “2023 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda, 106 ülkeden 1,406 üniversiteyi değerlendirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Eğitim kalitesinde dünyada ilk 50’de; sanat ve toplumsal mirasın gelişmesine öncülük ettiğimiz çalışmalarla ‘Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar’ kategorisinde de 77’nci olarak ilk dünya genelinde ilk 100’de yer almamız ülkemiz için büyük bir değerdir” ifadesini kullandı.