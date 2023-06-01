Kordonboyu stantları açılıyor

Girne Belediyesi’nin, el sanatlarını tanıtarak Kıbrıs kültürünü yaşatmak için her yıl Kordonboyu’na kurduğu stantlar yarın akşam açılıyor.

Verilen bilgiye göre, stantlarda Koza, Lefkara, Lapta el işleri; hediyelik eşyalar, seramik ve takılar satışa sunulacak.

Kordonboyu’na kurulan, haftanın her günü 18.00 – 00.00 saatleri arasında açık olacak stantlar Eylül ayının ikici haftasına kadar burada kalacak.

