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Kordonboyu stantları açılıyor

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Kordonboyu stantları açılıyor
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Girne Belediyesi’nin, el sanatlarını tanıtarak Kıbrıs kültürünü yaşatmak için her yıl Kordonboyu’na kurduğu stantlar yarın akşam açılıyor.
Verilen bilgiye göre, stantlarda Koza, Lefkara, Lapta el işleri; hediyelik eşyalar, seramik ve takılar satışa sunulacak.
Kordonboyu’na kurulan, haftanın her günü 18.00 – 00.00 saatleri arasında açık olacak stantlar Eylül ayının ikici haftasına kadar burada kalacak.
 
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