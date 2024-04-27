Meslek Liseleri arası Bilgi ve Beceri Yarışması DAÜ'de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde düzenlenen KKTC Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması’na ev sahipliği yaptı. DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen söz konusu yarışmaya KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır, BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, lise müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.