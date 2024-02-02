Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bundak’a Hizmet Ödülü

Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a Hizmet Ödülü verildi

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a Ankara’da gerçekleşen “3. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu”nda, Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından “Hizmet Ödülü” takdim edildi.

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ve Ulusal Çocuk Diyabet Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve çocukluk çağı diyabetinin tüm yönlerinin tartışılarak diyabet ekiplerinin bilgi, becerilerinin güçlenmesini hedefleyen sempozyumda alanında uzman birçok bilim insanı bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumda; son yıllarda diyabet yönetiminde sağlanan teknolojik kazanımlar ele alındı. Sempozyumda; Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a, kariyeri boyunca diyabetli çocuklar için yaptığı gönüllü çalışmalar, diyabetli çocuklara ve ailelerine sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından “Hizmet Ödülü” verildi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Endokrinolojisi bölümlerinde hasta kabulü de yapan Prof. Dr. Rüveyde Bundak, diyabetli çocuklara mutlu bir yaşam eğitimi vererek yaşam kalitelerini artırmak ve özgüven kazandırmak için düzenlenen yaz kamplarının Türkiye’de başlatılmasının da öncü isimleri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Rüveyde Bundak kimdir?

1984’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını tamamlayan Prof. Dr. Rüveyde Bundak, University College London, the Middlesex Hospital’da da çocuk endokrinolojisi alanında çalışmalar yürüttü. 2009-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Rüveyde Bundak, 2016’da Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev aldı. 2005-2020 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na Pediatrik Endokrinoloji alanında danışmanlık yaptı. 2006-2017 yılları arasında ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Kontrol Programları’nda danışmanlık görevi üstlendi. Prof. Dr. Rüveyde Bundak, halen Girne Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor. Çocuk Endokrinolojisi alanında sayılı uzmanlar arasında yer alan Prof. Dr. Bundak, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabul etmeye de devam ediyor.

