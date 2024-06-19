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Bağımsızlık Yolu “Kasiyerler Ayağa” belgesel gösterimi yapacak

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Bağımsızlık Yolu “Kasiyerler Ayağa” belgesel gösterimi yapacak
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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Cuma günü saat 20.00’de, Mağusa Bölge Lokalinde “Kasiyerler Ayağa” belgeselinin gösterimi yapılacak.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken belgesel, emekten yana mücadelenin önemine dikkat çekiyor. Kiler market kasiyer çalışanlarının taburelerinin kaldırılması sonrası başlatılan mücadele sürecinin anlatıldığı Kasiyerler Ayağa belgeseli, halka açık gösterilecek.
 
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