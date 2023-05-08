DAÜ, öğrenci adaylarını ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrenci adaylarını ağırladı.

İç Mimarlık Bölümü, Anafartalar Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, TED Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi gibi çeşitli liselerin alana ilgi duyan öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, üniversite kararlarını netleştirme aşamasında olan öğrenciler gerçekleştirdikleri ziyarette, DAÜ’deki eğitim, olanaklar ve kampüs hayatını yakından görme fırsatı yakaladılar. Program kapsamında öğrenciler için çeşitli aktiviteler, kampüs turları, söyleşi gibi birçok etkinlik yapıldı.

Akademik ortam, öğretim üyeleriyle tanışma, var olan öğrenci temsilcileri ile buluşma, kurgulanmış atölye çalışmaları ile mesleki alana giriş yapma gibi pek çok değerli bilginin paylaşıldığı ve deneyimin yaşandığı etkinlikte öğrencilerin DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün öğrencilerine neler sunabileceklerini keşfetmeleri amaçlandı.

Ziyaret sırasında aday öğrenciler İç Mimarlık alanının dünya çapında gerekli tüm norm ve doneleriyle eğitimini planlayıp yürüten DAÜ İç Mimarlık Bölümü hakkında gerekli bilgiyi yerinde alma fırsatı buldular.

