Kadınlarda Levent kayıpsız

Extend Kadınlar Ligi’nde Levent üç maç sonunda yenilgisiz lider durumda.Ligin üç haftası geride kalırken Levent oynadığı üç maçı da kazanarak ilk yarıyı 6 puanla lider bitirdi.Caesar Larnaka Gençler Birliği 3 maçta 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle 5 puanla ikinci durumda bulunuyor.Ligin üçüncüsü Doğu Akdeniz Ünivcersitesi ile dördüncü durumdaki Akdeniz Spor Birliği ikişer yenilgileri var.Gençler Birliği’nin yabancı oyuncusu Kamogelo 68 verimlik, 71 sayı, 40 ribaund ile üç maç sonunda birinnci sırada.EXTEND KADINLAR LİGİTAKIMLAR O G M AS YS P1.LEVENT 3 3 - 255 97 62.CASAR L.G.BİRLİĞİ 3 2 1 155 181 53.DAÜ 2 - 2 83 121 24.ASB 2 - 2 84 168 2