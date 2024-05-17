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Kadınlarda Levent kayıpsız

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Kadınlarda Levent kayıpsız
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Extend Kadınlar Ligi’nde Levent üç maç sonunda yenilgisiz lider durumda.
Ligin üç haftası geride kalırken Levent oynadığı üç maçı da kazanarak ilk yarıyı 6 puanla lider bitirdi.

Caesar Larnaka Gençler Birliği 3 maçta 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle 5 puanla ikinci durumda bulunuyor.
Ligin üçüncüsü Doğu Akdeniz Ünivcersitesi ile dördüncü durumdaki Akdeniz Spor Birliği ikişer yenilgileri var.
Kamogelo istatistiklerde önde
Gençler Birliği’nin yabancı oyuncusu Kamogelo 68 verimlik, 71 sayı, 40 ribaund ile üç maç sonunda birinnci sırada.


EXTEND KADINLAR LİGİ
TAKIMLAR            O    G     M    AS    YS    P
1.LEVENT                3    3      -       255     97    6
2.CASAR L.G.BİRLİĞİ        3    2      1    155    181    5
3.DAÜ                2    -      2      83    121    2
4.ASB                2    -      2      84    168    2
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