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TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı

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TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2023 zahire alımlarında tohumluk materyali olarak alacağı çeşitleri duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre alınacak tohumluk çeşitler şunlardır:
“Tohumluk Materyali Arpada: Athenais, Galopsida, Morfo, Beşparmak; Tohumluk Materyali Buğday: Perre, Gori; 
Yumuşak Buğday: Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Ziyabey, Cendere”
Açıklamada, çiftçilerin Tarım Dairesinin ilgili kaza ve dairelerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.  
 
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