TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2023 zahire alımlarında tohumluk materyali olarak alacağı çeşitleri duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre alınacak tohumluk çeşitler şunlardır:
“Tohumluk Materyali Arpada: Athenais, Galopsida, Morfo, Beşparmak; Tohumluk Materyali Buğday: Perre, Gori;
Yumuşak Buğday: Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Ziyabey, Cendere”
Açıklamada, çiftçilerin Tarım Dairesinin ilgili kaza ve dairelerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.