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“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor

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“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor.

 
Yenilikçi Hukukçular Platformu KKTC Ülke Temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Platform, Türkiye Barolar Birliği Kariyer ve Mesleki Gelişim Merkezi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde yarın düzenlenecek kongre, 11.00 – 17.30 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Büyük Salon’da yer alacak.
 
Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi’nde, KKTC’de bulunan birçok akademisyen, baro mensupları, hukuk fakültesi öğrencileri, lise öğrencileri ve avukatlar bir araya gelecek.
 
Yenilikçi Hukukçular Platformu KKTC Ülke Temsilciliği Başkanı Emre Ergun, platformun, KKTC’de hukuk fakültesi bulunan tüm üniversitelerdeki temsilcilerin ortak organizasyonuyla hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim, seminer, buluşma, konferans, zirve, sosyal çalışmalar ve çevre edinme imkânı sunarak, geleceğin hukukuna ve hukukçularına destek olmayı amaçlayan sosyal bir oluşum olduğunu kaydetti.
 
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