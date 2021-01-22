DAÜ'nün çalışanlara yönelik lisansüstü programları sürüyor

Çevrim içi devam eden söz konusu lisansüstü eğitimler, yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında AÖA’da gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2012 – 2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nden itibaren Lefkoşa’da yürütmekte olduğu İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne (İEF) bağlı İşletme Yönetimi (Türkçe) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Bankacılık ve Finans (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Yönetim Ekonomisi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Türkçe) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans programları devam ediyor.

Söz konusu programlara ek olarak, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’da yer alan Queens Üniversitesi ile arasında bulunan iş birliği anlaşması çerçevesinde ‘Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Sertifikası’ alma imkanı da Lefkoşa’da sunuluyor. Öte yandan DAÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı ile DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programları da Lefkoşa’da yürütülüyor.

Dersler Mesai Sonrasında Yürütülüyor

Çevrim içi devam eden söz konusu lisansüstü eğitimler, yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında AÖA’da gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) insan kaynağının çeşitli alanlarda uzmanlaşmasının amaçlandığı söz konusu programlar, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda lisansüstü eğitim almak isteyenler için bir alternatif yaratıyor. Sunulan lisansüstü programlarda derslerin mesai sonrasında verilmesi kamu çalışanları için büyük avantaj sağlamaktadır. DAÜ yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıracak olan DAÜ mezunlarına öğrenim ücretlerinde %15 indirim uygulanıyor.

Kamu Çalışanlarına İndirim

2020–2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde söz konusu yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak tüm KKTC kamu çalışanlarının ödemeleri gereken eğitim ücretleri üzerinden %20 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, devlet çalışanlarına ek olarak özel kurumlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı ve DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan veya imzalayacak olan kurum çalışanlarına da eğitim ücretleri üzerinden %30 indirim gerçekleştirileceği vurgulandı.

Lisansüstü programlara başvurular çevrim içi başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru için gerekli bilgiler, ücretler ve programlar hakkında daha fazla bilgi için DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (Tel: 0392 630 1157, https://grad.emu.edu.tr) bilgi alınabileceği ifade edildi.

