Önümüzdeki hafta 20 bin doz Sinovac aşısı daha geliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, TC Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha KKTC’ye gönderilmesi için teyit aldığını açıkladı.

Pilli yaptığı açıklamada, aşılar konusunda yaşanan bu gelişme çerçevesinde ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Pilli, aşılama programının en geç yarına kadar açıklanacağını bildirdi.