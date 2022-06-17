banner762
banner815
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
11 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
54 0
 
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
9 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
13 0
51 0
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
31 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
31 0
banner797
banner854

DAÜ, Giriş ve Burs Sınavı’nın sonuçları açıklandı

banner476

banner825
DAÜ, Giriş ve Burs Sınavı’nın sonuçları açıklandı

12 Haziran 2022 Pazar günü, saat 10:30 – 13:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da belirlenen sınav merkezlerinde yapılan ve toplam 1,702 adayın katıldığı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın sonuçları açıklandı.
Puan Türü Birincileri Belli Oldu
Sonuçlara göre; Matematik – Fen Bilimleri Puan Türü’nde birinciliği 19 Mayıs Türk Maarif Koleji mezunu Sadık Koruçam elde ederek DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yerleşti. Türkçe – Matematik ve Türkçe – Sosyal Bilimler Puan Türü’nde birinciliği elde eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji mezunu Özgür Garipsazcı, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne yerleşti. İngilizce Dil Puan Türü’nde ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi mezunu Bilgehan Kafadar birinciliği elde ederek DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’ne yerleşmiştir.
Kayıtlar Başladı
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak kayıtlarını yapabileceklerdir.
 

banner342
Etiketler; #DAÜ #Gazimağusa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.