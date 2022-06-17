Gazimağusa’dan diğer ilçelere toplu ulaşım ağı için çalışma yapılıyor

Gazimağusa’dan diğer ilçelere toplu ulaşımı sağlayacak taşımacılık ağının kurulması için çalışma yapılıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile toplantı yaptı.

-Arter

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve akaryakıt fiyatları göz önünde bulundurulduğunda ülke ve Gazimağusa için toplu ulaşımın öneminin arttığını belirterek, toplu ulaşımın önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Gazimağusa’da belediye sınırları dışında Gazimağusa-Lefkoşa ve Gazimağusa-İskele gibi güzergahları kapsayacak taşımacılık ağının gündeme geldiğini ifade eden Arter, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projeye teknik anlamda destek vereceğini belirtti.

-“İlk etapta anket çalışması yapılacak”

Konunun aciliyeti nedeniyle takvimlendirme yapılması ve ilerlenmesi gerektiğini kaydeden Arter, ilk etapta toplu taşımacılığın gereği olarak nüfus yapısı, insanların hangi saatlerde toplu taşımayı kullanmasıyla ilgili bilgi edinmek için anket çalışması yapılacağını ve konunun değerlendirileceğini ifade etti.

İsmail Arter, toplu ulaşımın yetersiz olduğu ülkede, otobüs, minibüs ve taksi işletmecilerinin de projeye dahil edilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

-Yeşil

Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, Arter’in başarılı çalışmaları ve projeye anlamlı desteğinden dolayı teşekkür ederek, projenin gerçekleşmesinde belediyenin desteğinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Yeşil, Gazimağusa Belediyesi’nin taşımacılıktan yeterli payı almasının sağlanacağı proje kapsamında şirket kurulmasının düşünüldüğünü, ayrıca atıl durumdaki araçların da çalışacağını ifade etti.

Yeşil, projeye katkı koyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve yetkililerine de teşekkür etti.