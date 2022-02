DAÜ, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında 153. sırada

İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2022 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasına göre DAÜ dünya genelinde söz konusu listeye giren üniversiteler arasında 153. sırada yer aldı







Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2022 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünya genelinde söz konusu listeye giren üniversiteler arasında 153. sırada yer alma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl 251-300 bandında yer alan DAÜ, büyük bir ivme ile sıralamada ilerleyerek ciddi bir başarı yakalamış oldu.











Kuzey Kıbrıs’ta Birinci, Ada Genelinde İlk Üçte, Türkiye Üniversiteleri Arasında Dördüncü Sırada

Sıralama, özellikle daha genç olan kurumların kendi arasında yayın, atıf, eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma açısından karşılaştırılmasına imkan tanıyor. DAÜ, söz konusu sıralamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) birinci, ada genelinde ise ilk üçte yer aldı. DAÜ, sıralamaya giren Türkiye üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nden sonra 4. sırayı elde etti. Dünya birincisi Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris olarak açıklanan listede Güney Kıbrıs’tan ise üç üniversite listeye girmeyi başardı. Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması 2022’de genel THE Dünya Listesi’ndeki performans ölçekleri kullanıldı.



“Önemli Bir Başarıya İmza Attık”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, söz konusu sıralamada DAÜ’nün elde ettiği başarıdan mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek DAÜ’nün ciddi bir ilerleme ile önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, uluslararası bağımsız sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinin, eğitim ve araştırma kalitesinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, bu başarıda katkısı olan tüm DAÜ personeline teşekkürlerini iletti.