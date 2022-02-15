Akaryakıta zam kapıda

Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Aldığımız bilgilere göre akaryakıta litrede 1.10 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni zamların bugün Bakanlar Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Akaryakıta son olarak 27 Ocak’ta yapılan zamların ardından 95 oktan benzin 12.60, 98 oktan benzin 12.84, euro dizel 12.55 ve gaz yağı 12.67 TL olmuştu.

Akaryakıtta fiyatlandırma, Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenleniyor. Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapılıyor.

Aralık ayında ani yükselme sebebi ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konuldu.

