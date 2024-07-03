DAÜ doktora ve yüksek lisans mezunları diplomalarını aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, törende 200’e yakın doktora ve yüksek lisans mezunu diplomalarını aldı.Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Rizaner ve Prof. Dr. Kağan Günçe, bakanlık müdürleri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcileri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı temsilcisi, DAÜ Senato üyeleri, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programı öğretim görevlileri Dilşad Asadova ve Maka Rothery tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.Törende, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, mezunlar adına DAÜ Hukuk Fakültesi yüksek lisans programı mezunu Murat Özad ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Finans doktora programı mezunu Tania Klayme konuşma yaptı.Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bilim dünyasına yeni mezunlar kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, DAÜ’nün bugüne kadar verdiği mezun sayısının, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet törenlerinde diplomalarını alacak mezunlarla birlikte 75 bini aşacağını kaydetti.Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kılıç, “Bilimin ışığıyla DAÜ’ye geldiniz, bilime katkı koydunuz ve mezun oldunuz. Artık üniversitemizdeki bilim ışığını dünyanın dört bir yanına taşıyacak ve bilime katkı koyarken, akademik ve profesyonel yaşamlarınızda birçok başarıya imza atacak, belki de sizler gibi ışıltılı öğrenciler yetiştireceksiniz. Başarılı olacağınıza, mesleğinizle ilgili etik değerlere sadık kalacağınıza, insanlığa faydalı bireyler olarak burada almış olduğunuz eğitimi dünyanın neresinde olursanız olun yansıtacağınıza ve her DAÜ mezunu gibi fark yaratacağınıza dair en ufak bir şüphemiz yoktur. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.” dedi.DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, her bir öğrencinin başarısının bireysel bir başarı olmadığını, aynı zamanda DAÜ’nün de başarısı olduğunu söyleyerek, mezunlara, akademik veya profesyonel hayatlarında etik değerlerden ve evrensel doğrulardan taviz vermemeleri tavsiyesini verdi.Özcenk, “Başarı bir varış noktası değil bir yolculuktur. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun.” ifadelerini kullandı.2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından doktora tez danışmanlarına plaket ve doktora mezunlarına diplomalarının verilmesiyle devam etti. Yüksek lisans mezunlarına diplomaları Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan, LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ile Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Kağan Günçe ve Prof. Dr. Ahmet Rizaner ile bakanlık müdürleri tarafından takdim edildi.Tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç eşliğinde 10’dan geriye sayılması ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atmasıyla sona erdi.