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Ege Erülkü dünyanın en prestijli yarışı olan Tour of Slovenia’da yarışacak

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Ege Erülkü dünyanın en prestijli yarışı olan Tour of Slovenia’da yarışacak
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Milli bisikletçimiz Ege Erülkü 5-7 Temmuz tarihleri arasında Slovenia da düzenlenecek olan 3 gün 4 etaptan oluşan dünyanın en prestijli U17 yarışına katılacak. 
Slovenia, Almanya, İtalya, Macaristan, Çek cumhuriyeti, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Amerika, Norveç gibi bir çok ülkenin katılacağı bu müsabakada 130 kişi arasında Türkiye Şampiyonu sporcumuz madalya arayacak. Ege Erülkü bugün müsabakalar için adadan ayrılıyor.
 
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