Başbakanlıkta, üniversitelerin sorunları masaya yatırıldı

Başbakan Ünal Üstel, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve Rektörler Kurulu üyelerini kabul etti.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlıkta yer alan toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite sektörüne sahip çıkmak ve bu sektörü yaşatmak zorunda olduklarını kaydetti.
Toplantıda gelecek hafta üniversitelerin tüm sorunlarının ele alınacağı bir toplantı yapılmasına da karar verildi.
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