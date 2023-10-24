AKÜN’den, Cumhuriyetin 100. Yılı’na özel seminer

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında seminer düzenliyor.
Bu çerçevede, 26 Ekim, Perşembe günü saat 10:30'da Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından "Milli Mücadelede Kıbrıslı Türkler ve Cumhuriyet Kazanımları” Semineri, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.
Seminere katılım göstermek isteyen herkes davetli olduğu açıklandı.
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