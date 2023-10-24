Parkede çekişmeli gece

Hentbolda Emre Uyanıktürk U-16 ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Erkekler mücadelesinin sahne aldığı gecede Levent – Doğukent, YDÜ – UKÜ maçları oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Doğukent Levent’i, UKÜ ise YDÜ’yü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı.Gecenin ilk karşılaşmasında Levent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk devresini 19-13 önde kapatan taraf Doğukent oldu. İkinci yarısıda çekişme içinde geçen mücadelenin kazananı 39-32’lik skorla Doğukent takımı oldu. Levent takımından Doğan, Doğukent takımından ise HudanAzar 20’şer golle maça damga vuran isimler oldu.Bu maçın ardından başlayan gecenin ikinci karşılaşmasında ise YDÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresini 15 – 13 önde kapatan UKÜ, maçı da 29-25 kazanarak geceyi galibiyetle kapatan taraf oldu.