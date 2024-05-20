Yunanistan'da şampiyon PAOK

Yunanistan Süper Lig play-off'larının son haftasında PAOK, deplasmanda Aris'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı

Kleanthis Vikelidis Stadı'nda oynanan play-off 10. hafta mücadelesinde PAOK, 30. dakikada Brandon ve 62. dakikada Taison'un golleriyle galibiyete ulaştı. Aris'in golünü, 47. dakikada Loren Moron kaydetti.

Günün diğer maçlarında AEK, Lamia'yı 3-0 yendi, Panathinaikos ile Olympiakos ise 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından puanını 80 yapan PAOK, AEK'in 2 puan önünde şampiyon oldu. Rumen teknik direktör Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK, tarihinin 4. şampiyonluğunu elde etti.

Ligde Olympiakos, 74 puanla üçüncü sırayı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in yaklaşık 5 ay çalıştıktan sonra 17 Mayıs'ta görevden ayrıldığı Panathinaikos ise ligi 72 puanla 4. basamakta tamamladı ve Avrupa kupalarına katılamadı.



