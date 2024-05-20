banner913
banner932
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
12 0
105. Yıl coşkusu
105. Yıl coşkusu
19 0
 
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
22 0
"Tatar dünyaya savaş açtı"
30 0
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
36 0
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
42 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
banner1032
banner1038

Yunanistan'da şampiyon PAOK

banner1020

Yunanistan Süper Lig play-off'larının son haftasında PAOK, deplasmanda Aris'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı

banner974
Yunanistan'da şampiyon PAOK
banner971
Kleanthis Vikelidis Stadı'nda oynanan play-off 10. hafta mücadelesinde PAOK, 30. dakikada Brandon ve 62. dakikada Taison'un golleriyle galibiyete ulaştı. Aris'in golünü, 47. dakikada Loren Moron kaydetti.
Günün diğer maçlarında AEK, Lamia'yı 3-0 yendi, Panathinaikos ile Olympiakos ise 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından puanını 80 yapan PAOK, AEK'in 2 puan önünde şampiyon oldu. Rumen teknik direktör Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK, tarihinin 4. şampiyonluğunu elde etti.
Ligde Olympiakos, 74 puanla üçüncü sırayı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in yaklaşık 5 ay çalıştıktan sonra 17 Mayıs'ta görevden ayrıldığı Panathinaikos ise ligi 72 puanla 4. basamakta tamamladı ve Avrupa kupalarına katılamadı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.