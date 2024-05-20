banner913
banner932
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
12 0
105. Yıl coşkusu
105. Yıl coşkusu
19 0
 
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
22 0
"Tatar dünyaya savaş açtı"
30 0
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
36 0
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
42 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
banner1032
banner1038

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

banner1020

banner974
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
banner971
Trendyol Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu. Şampiyonun ve küme düşecek takımların belli olacağı haftanın maçları 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:
24 Mayıs Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)
25 Mayıs Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
26 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)
19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.