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Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu 14 Eylül Salı günü oynanacak grup maçları ile başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş, ilk hafta maçında 15 Eylül Çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk edecek

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Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
"Devler Ligi"nde 14 Eylül Salı ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
14 Eylül Salı:
19.45 YoungBoys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)
15 Eylül Çarşamba:
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
19.45 Sheriff (Moldova) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
 

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Etiketler; #Şampiyonlar Ligi
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