Lefkoşa Rallisinde,14 araba start alacak

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası devam ediyor.

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 5. yarışı 18 – 19 Eylül tarihlerinde Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi olarak gerçekleşecek. Lefkoşa bölgesinde hazırlanan etaplarda gerçekleşecek olan rallide 14 araba start alacak. Tüm R5 arabaların start alacağı Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisinde kategorilerde birincilik çekişmesi yapan ekipler de yarışacak.

