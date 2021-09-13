banner583
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
3 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
210 0
 
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
10 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
37 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
13 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
120 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
176 0
banner661

Lefkoşa Rallisinde,14 araba start alacak

banner476

banner666
Lefkoşa Rallisinde,14 araba start alacak
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası devam ediyor.
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 5. yarışı 18 – 19 Eylül tarihlerinde Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi olarak gerçekleşecek. Lefkoşa bölgesinde hazırlanan etaplarda gerçekleşecek olan rallide 14 araba start alacak. Tüm R5 arabaların start alacağı Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisinde kategorilerde birincilik çekişmesi yapan ekipler de yarışacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.