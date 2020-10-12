Alman teknik direktör Felix Magath, Pep Guardiola'yı kızdıracak sözler sarf etti. Guardiola'nın Barcelona kariyerini değerlendiren Magath, "Barcelona'nın o dönem aldığı kupaları kendisi değil, Messi kazandı" dedi

Bir dönem Bayern Münih'i çalıştıran FelixMagath, PepGuardiola'ya gönderme yaptı. Guardiola'nın Barcelona kariyerini değerlendiren Magath, takımın o dönem ki tüm başarısını LionelMessi'ye bağladı.

Tecrübeli teknik adam, "Barcelona'nın o dönem kazandığı kupaları Guardiola değil, Messi kazandı" dedi.

Arjantinli'den övgüyle söz eden FelixMagath, "Messi olmasaydı, bu sistem Guardiola için hiçbir zaman bu kadar başarılı olmazdı" ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, PepGuardiola'yı çalıştırdığı diğer takımlar üzerinden de eleştirdi. Magath, "Barcelona'da kazanılan kupalarda Guardiola'nın payı olsaydı, Manchester City ve BayernMünih'de de benzer başarılar alırdı" dedi.

PepGuardiola, Barcelona kariyerinin ardından Avrupa'da kupa sevinci yaşayamadı. Bayern Münih ve Manchester City ile lig şampiyonlukları yaşayan Guardiola, bu takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ötesine geçemedi.

Jürgen Kloop'u da "es" geçmedi

FelixMagath, Liverpool'un başarılı çalıştırıcısı JürgenKloop hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Magath, "Klopp'un başarısı bir sistemden çok, Liverpool'un transfer politikasına dayanıyor" dedi.

