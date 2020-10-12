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City'den Kevin De Bruyne hamlesi

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Manchester City, Kevin De Bruyne ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Belçikalı oyuncu ile yeni anlaşma 5 yıllık olacak

City'den Kevin De Bruyne hamlesi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.
The Times'ın verdiği habere göre, City yetkilileri ve Kevin De Bruyne'ün temsilcileri, sözleşme yenileme konusunda Ekim ayının başında bir araya geldi.
De Bruyne ile Manchester ekibi arasındaki yeni sözleşmenin 5 yıllık olması planlanıyor. Ayrıca haberde, başarılı oyuncunun kariyerini City forması altında bitirmekten mutluluk duyacağı detayına da yer verildi.
2015'te Wolfsburg'tan Manchester City'ye 75 milyon euroya gelen Belçikalı oyuncunun mevcut sözleşmesi 2023'te bitiyor.
29 yaşındaki futbolcu, haftada 300 bin sterlinin üzerinde bir maaş alıyor.
 
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