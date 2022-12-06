Mbappe yerine Bellingham

Real Madrid, Kylian Mbappe için tekrar girişimde bulunmayacak. İspanyol devinin Jude Bellingham'ı transfer etmek için girişimde bulunacağı iddia edildi

Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla 5 golle gol krallığında zirvede bulunan KylianMbappe için Real Madrid'in bir girişimde bulunmayacağı iddia edildi.

İspanyol ekibinin KylianMbappe yerine Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz yıldızı JudeBellingham'ın transferi için girişimde bulunacağına yer verildi.

Daily Mercato'nun İspanyol AS'a dayandırdığı habere göre Real Madrid'i 2 kez reddeden KylianMbappe için tekrar bir girişim olmayacak. Mbappe'nin 2025'in Haziran ayına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor.

Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Jude Bellingham için istenen bonservis bedeli yaklaşık 150 milyon euro. İngiliz futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2025'te bitiyor.



