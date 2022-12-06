banner875
banner885
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
10 0
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
9 0
 
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
21 0
27 0
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
10 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
banner878
banner887

Mbappe yerine Bellingham

banner476

Real Madrid, Kylian Mbappe için tekrar girişimde bulunmayacak. İspanyol devinin Jude Bellingham'ı transfer etmek için girişimde bulunacağı iddia edildi

banner825
Mbappe yerine Bellingham

Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla 5 golle gol krallığında zirvede bulunan KylianMbappe için Real Madrid'in bir girişimde bulunmayacağı iddia edildi.
İspanyol ekibinin KylianMbappe yerine Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz yıldızı JudeBellingham'ın transferi için girişimde bulunacağına yer verildi.
Daily Mercato'nun İspanyol AS'a dayandırdığı habere göre Real Madrid'i 2 kez reddeden KylianMbappe için tekrar bir girişim olmayacak. Mbappe'nin 2025'in Haziran ayına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor.
Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Jude Bellingham için istenen bonservis bedeli yaklaşık 150 milyon euro. İngiliz futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2025'te bitiyor.
 
 

banner342
Etiketler; #Mbappe #Real Madrid
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.