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Yunus Akgün’den Galatasaray’a 3 yıllık imza

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Galatasaray, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi

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Yunus Akgün’den Galatasaray’a 3 yıllık imza

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Yunus'a ödenecek ücret
Anlaşma çerçevesinde futbolcuya, 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı
 

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Etiketler; #Galatasaray #Yunus akgün #KAP
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