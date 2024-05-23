Juventus'ta Thiago Motta sesleri

Bologna ile yolları ayrılan teknik direktör Thiago Motta'nın yeni durağının Juventus olması bekleniyor

Bologna'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüpten, teknik direktör Thiago Motta'nın sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

İtalyan çalıştırıcının yeni durağının Juventus olması bekleniyor. Torino ekibinin Motta'yı kısa süre içinde açıklayacağı ifade edildi.

Brezilya asıllı teknik adamın, siyah-beyazlılar ile 3 yıllık anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.

41 yaşındaki çalıştırıcı, Bologna'yı tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak, Avrupa devlerinin radarına girmişti

